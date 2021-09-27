金與正稱“不要浪費時間”……不要再揣摩猜测，出來對話吧. September. 27, 2021 07:16. . 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹金與正25日在談話中表示：“韓朝沒有必要互相找茬、打口水仗、浪費時間。”雖然附加了條件，她對發表終戰宣言和第四次韓朝首腦會談等表明了積極的立場。文在寅總統在聯合國大會上提議宣布戰爭結束，在三天後的前一天，她表示：“這是一個有趣的提議，也是一個很好的想法。” 事實上，文在寅總統的聯合國提議發表終戰宣言是繼去年之後的第二次，內容也沒有太大變化。但是，朝鮮似乎等待已久，此次又推出金與正，連續兩天發出柔和的信息。朝鮮的突變很有可能是因為內部情況。由於對朝製裁和針對新冠疫情的封鎖，其嚴重的經濟困難已經很難再堅持下去。作為不得已之計，朝鮮想通過對話尋求出路。 金與正提出了重啟對話的先決條件。對於朝鮮增強武力，她要求不要提出與韓美不同的雙重標準，並添加了取消敵對政策和相互尊重等條件。但是，韓美在同朝鮮對話之前幾乎不可能滿足這些要求。最終，朝鮮還是考慮重啟對話，試圖得到最大限度的讓步。金與正向文在寅政府表示：“希望出現明顯的實踐。”這是希望從美國得到進一步讓步的“通南通美”牌。似乎是在距離明年北京冬奧會還有5個月的情況下，再次提出了平昌冬奧會時使用的方法。 為了引導對話，不能出現製裁戰線崩潰的失誤。但如果單方面逼迫朝鮮，就很難找到對話的入口，這是一個兩難的境地。韓美應該就對朝政策進行更加緊密的協調，尋找方案。朝鮮也應該不再就重啟對話問題揣摩猜测。對話越推遲，遭受巨大痛苦的就是朝鮮。

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