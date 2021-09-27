朝鮮金與正提出“首腦會談”……美國國務院“支持韓朝對話”. September. 27, 2021 07:17. by 申珍宇記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 niceshin@donga.comlightee@donga.com. 朝鮮勞動黨中央副部長金與正（照片）提到了韓朝首腦會談的可能性。美國國務院也表示“支持南北對話、參與和合作。”由此，韓朝首腦會談很有可能成為文在寅總統任期末韓半島政策的變數。 金與正25日表示：“不僅是不失時機地宣布戰爭結束問題，重新設立北南共同聯絡辦事處、北南首腦會面（首腦會談）等改善關系的各種問題，也可以通過建設性討論，盡快得到解決。”她在24日還對文在寅提出的宣布戰爭結束的提議表示，“這是一個有趣的提議”，第二天又提出了首腦會談。這是朝鮮自2019年韓朝美首腦在板門店會晤後首次提及韓朝首腦會談的可能性。 不過，朝鮮提出的條件是取消對朝敵視政策等敏感事項。金與正批評說：“我們自衛權層面的行動都被指責為具有威脅的‘挑釁’。美國和南朝鮮（韓國）式的對朝雙重標準是沒有邏輯的。”她還說：“希望南朝鮮當局為消除失去公正性的雙重標準和對朝敵視政策等而采取的行動，能夠以明顯的實踐表現出來。” 青瓦臺一名核心相關人士就此表示：“2019年朝鮮和美國在河內會談‘無協議’後中斷的信任正在恢復。”執政圈一名高層相關人士表示：“美國拜登政府上臺以後，朝美、韓朝之間在水面下有信息往來。白宮的後續措施將成為首腦會談的變數。”

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