韓國女子手球，在亞洲難逢對手. September. 27, 2021 07:17. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國女子手球代表隊在亞洲錦標賽上實現了5連冠。 25日，韓國隊在約旦首都安曼舉行的第18屆亞洲女子手球錦標賽決賽中，以33比24大勝日本隊。從15日與烏茲別克斯坦的小組賽首場比賽開始，取得連戰連勝，進入淘汰賽的韓國隊包括小組賽4勝在內，以6戰全勝的成績登上了冠軍寶座。這是韓國女子手球隊從第14屆亞運會開始連續5次奪冠，也是在亞洲錦標賽上的第15個冠軍。 比賽初期一度落後3、4分的韓國隊在上半場21分鍾將比分扳成12比12，兩分鍾後，金珍伊(釜山設施公團)成功反超比分後，開始正式領先。上半場結束時，球隊處于18比14領先4分的優勢局面。下半場剛一開始，憑借鄭宥拉(多彩大邱)的得分，韓國隊瞬間將比分差距拉大至8分，鞏固了勝局。鄭宥拉豪取11分、金珍伊貢獻4分，而守門員鄭珍熙(韓國體育大學)8次撲救成功，牢牢地守住了後門。 在2020東京奧運會A組小組賽第三輪比賽中，面對日本隊的韓國隊以27比24艱難取勝。當時觀看比賽的相關人士們提出了韓國很快就會被日本趕超的否定性預測。但在此次比賽中，韓國隊在與日本隊的比賽中大獲全勝，顯示出雙方差距仍然很大。哈薩克斯坦、伊朗、烏茲別克斯坦分別排在第3位、第4位和第5位，獲得了授予前5名國家的世界錦標賽參賽權。世界女子手球錦標賽將于12月1日在西班牙開始。另外，以裁判身份參加本次大賽的韓國裁判員朴铉鎮、金元正被選爲最佳裁判。

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