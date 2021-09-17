Go to contents
로그인
회원가입
구독신청
보이스 뉴스
PDF
스포츠동아
VODA
스튜디오
비즈N
우먼동아
Editions
中文 (繁体)
한국어
English
日本語
中文 (簡体)
首頁
經濟
社會
政治
國際
體育
文化
社論
專欄
月之歌
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
月之歌
Posted September. 17, 2021 07:33
Updated September. 17, 2021 07:33
月之歌. September. 17, 2021 07:33. . 明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間。（上闕） 轉朱閣，低綺戶，照無眠。不應有恨，何事長向別時圓？人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千裏共嬋娟。（下闕） ——《水調歌頭》蘇軾（1037∼1101）
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間。（上闕）
轉朱閣，低綺戶，照無眠。不應有恨，何事長向別時圓？人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千裏共嬋娟。（下闕）
——《水調歌頭》蘇軾（1037∼1101）
熱門新聞
하태경 “조국가족 도륙? 홍준표, 曺와 썸 타나” 洪 “反文만으론 정권교체 안돼”
박정희 생가 찾은 尹…“박근혜 감옥 보낸 사람이” 항의에 곤욕
“한강서 만나자” 환자 위해 걷기 시작한 의사…“당뇨병 걱정도 없어요”
“62세에 임신했다”는 여성 알고보니 42세…“노산 편견 깨려 거짓말”
要聞
朝鮮動用火車，展示對韓國全境的核打擊能力
機器人搬運和組裝…變得更加聰明的LG家電工廠
今年中秋大勢是“經濟實惠的在家過中秋”…36%的人表示不會離開小區
馬斯克宇宙飛船升天，90分鐘繞地球一周
美國“體操傳奇”拜爾斯：“爲什麽放任主治醫生的性虐待？”
尹汝貞入選《時代》年度全球最具影響力百人榜
論壇
社論
金與正稱“文總統愚昧”，青瓦臺難道就一言不發嗎？
專欄
月之歌
首頁
經濟
社會
政治
國際
體育
文化
社論
專欄
About Dong-A Ilbo
Terms of Service
|
Privacy Policy
| Copyright by
dongA.com
All rights reserved.