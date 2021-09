盡顯“女性力量”的威尼斯國家電影節…《正發生》斬獲金獅獎. September. 13, 2021 07:38. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 法國女導演奧黛麗•迪萬(41歲)的電影《正發生》(L'´ev´enement)在第78屆威尼斯國際電影節上獲得了最高獎—金獅獎。11日(當地時間),在意大利威尼斯利多島舉行的威尼斯電影節頒獎典禮上,擔任評委會主席的奉俊昊導演發表了獲獎作品。 《正發生》描寫了1963年法國女大學生意外懷孕後,到下決心墮胎爲止經曆的矛盾。奉俊昊導演表示:“評委們很快就一致同意將《正發生》定爲金獅獎獲獎作品。” 迪萬導演在發表獲獎感言時說:“我是用憤怒和渴望、我的膽量、我的心和頭腦制作了這部電影。” 在去年的頒獎典禮上,以中國國籍在美國活動的女導演克洛伊•趙(39歲)的《無依之地》(Nomadland)獲得了金獅獎。通過此次獲獎,女導演制作的電影已連續兩年斬獲金獅獎。1932年成立的威尼斯電影節上,由女性導演執導的電影獲得金獅獎,這已經是曆史上的第六次。 最佳導演獎由執導電影《犬之力》(The Power of the Dog)的新西蘭女導演簡•坎皮恩獲得,最佳劇本獎由《The Lost Daughter》的編劇和執導該影片的美國女導演瑪吉•吉倫霍爾獲得。今年威尼斯電影節金獅獎、導演獎和最佳劇本獎被女性包攬。

한국어