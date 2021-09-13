“9·11”恐怖襲擊20周年，中美應該收起“力量的傲慢”，展開競爭和合作. September. 13, 2021 07:37. . 迎來“9·11”恐怖事件20周年的11日，美國各地舉行了悼念遇難者的儀式。奪走2977人生命的恐怖事件發生20年的象征性，再加上該恐怖事件引發的阿富汗戰爭上月底結束，使追悼氛圍更加嚴肅。到處都掛著“永不忘記（Never Forget）”的標語，前、現任總統等美國領導人一致要求國民團結應對恐怖襲擊。世界首腦們也強調了國際聯合。 “9·11”恐怖事件給21世紀初的自由主義國際秩序帶來了巨大的恐懼和憤怒，將唯一超級大國美國的力量推上了試驗臺。10年前在冷戰中取得勝利的同時引領一極秩序的美國立即宣布“與恐怖主義的戰爭”，在阿富汗戰爭和伊拉克戰爭中充分發揮了其力量。但阿富汗和伊拉克是美國的“泥潭”。上個月像被趕出阿富汗一樣撤退的美軍寒酸的樣子象征性地體現了這一點。 美國現在想擺脫這個泥潭，完全集中精力與中國展開霸權競爭。拜登政府就任後就表示要在比前政府更加精巧、周密的戰略下牽製和包圍中國。當然，這是如果不阻止中國的強烈挑戰，美國的地位也會受到威脅的危機意識的產物。對於這樣的美國，中國表現出極度的警戒心，但對對抗卻表現出堅決的態度。 拜登10日與中國國家主席習近平時隔7個月再次通話，就通過相互對話和溝通盡到國際責任達成了盡管是原則性的共識，這是值得慶幸的事情。雖然立場差異依然存在，但美中首腦在“9·11”恐怖事件20周年前一天的通話具有很大的象征性。反恐戰爭已經過去20年，但這場戰爭變得更加艱難。美中需要合作的領域不僅僅是恐怖主義。不僅是氣候變化，朝核等不擴散問題等堆積如山。國際政治中激烈的競爭是不可避免的。但如果強國之間的對抗、實力政治占據主導，不僅會給自己，還會給國際社會帶來災難。要在競爭中合作。

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