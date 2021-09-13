韓美日三國朝核首席代表明天會面，王毅即將訪韓……討論重啟對朝對話. September. 13, 2021 07:38. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓國政府將於本周通過韓美日三國朝核首席代表磋商、中國國務委員兼外交部長王毅訪韓等活動，尋求南北通信線路被切斷後再次中斷的南北對話重啟方案。 韓國外交部韓半島和平交涉本部長魯奎惪將於14日在日本與美國朝鮮事務特別代表金聖、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕舉行朝核問題首席代表磋商，討論重啟朝核對話的方案。魯圭惪12日出國前接受記者采訪時表示：“為了韓半島和平進程的進展，期待能進行建設性的磋商。”就韓美兩國朝核首席代表上個月以一周為間隔兩次會面一事，他強調：“這是兩國政府為打開目前一直無法打開的與朝鮮的對話渠道而真誠努力的標誌。”韓國政府一名有關人士表示：“在討論對朝人道主義和防疫援助的基礎上，（日本）也有可能尋求引導朝鮮的新方案。”韓美日可能會就朝鮮從7月初開始重啟寧邊核反應堆一事討論應對方案。 王毅將於14日以兩天一夜的日程時隔10個月再次訪韓，並於15日與外交部長鄭義溶舉行會談。在中國國家主席習近平訪韓問題和美中矛盾的背景下，預計王毅此行將請求韓國不要參與美國對中國的牽製。預計他將拜會文在寅總統，邀請他參加明年2月的北京冬奧會，並討論重啟與朝鮮對話的方案。 韓國統一部長李仁榮將於16日訪問大韓紅十字會首爾事務所內的視頻會面場，參加離散家屬視頻會面預演。李仁榮表示，“將向朝鮮提議中秋節離散家屬視頻會面”，表現出將離散家屬會面作為南北合作起點的意誌。鑒於本周還有韓朝同時加入聯合國30周年紀念日（17日），因此韓國政府期待朝鮮響應重新啟動和平進程。 但是，韓國政府的這種動向能否得到朝鮮的響應還是未知數。一名外交消息人士預測：“如果沒有放寬經濟製裁等切實的胡蘿蔔，朝鮮暫時不會冒著新冠疫情的風險走上外交舞臺。”

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