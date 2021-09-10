朝鮮再次深夜舉行閱兵式，沒有展示洲際導彈，沒有金正恩演講. September. 10, 2021 07:26. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮在政權建立73周年的9日午夜舉行了深夜閱兵式，但沒有公開去年10月和今年1月推出的洲際彈道導彈、潛艇發射彈道導彈等戰略武器。身穿西服觀看閱兵式的朝鮮國務委員長金正恩也沒有發表演講。 朝鮮從當天零時起在平壤金日成廣場舉行了約1個小時的閱兵式。包括在下午6時開始的今年1月第八次勞動黨大會紀念閱兵式和午夜開始的去年10月10日建黨75周年紀念閱兵式在內，在不到一年的時間裏接連舉行了三次夜間閱兵式。與兩個月前開始準備的前兩次閱兵式不同，這次準備時間還不到一個月。 據悉，此次閱兵式有8000多名兵力參加，相當於1月份閱兵式規模的一半。擁有新型洲際導彈和潛射導彈、“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”、“朝鮮版埃ATACMS（KN-24）”改良型、超大型火箭炮等戰略戰術武器的正規軍沒有出席，取而代之的是相當於預備軍的勞動赤衛隊和相當於警察的社會安全武力所屬兵力和武器。 隨著在克服經濟困難和恢復洪水災害等方面投入正規戰鬥力，活動規模降至最低，相比對外展示武力，此次閱兵式更傾向於內部團結活動。 當天報道閱兵式的《勞動新聞》使用了“民間及安全武力閱兵式”的措辭。大部分是騎著摩托車和拖拉機的工農赤衛隊機械化部隊的122毫米多管火箭和“火鳥”反坦克導彈等威力相對較弱的常規武器。負責新冠疫情防控的緊急防疫、保健省縱隊也參與其中。韓國政府消息人士表示：“參加的武器及裝備規模也不到1月份閱兵式的一半。” 金正恩執政後第11次參加閱兵式，黨中央政治局委員李一煥代替他發表演講，強調了自力更生。演講中也沒有戰略武器、對美、對韓相關信息。

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