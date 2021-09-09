失去雙親，把“人生”放在唱片裏的小提琴手金應洙. September. 09, 2021 07:44. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 7日白天，在首爾瑞草洞波斯菊廳。中年小提琴手登台了。德沃夏克的《母親教我的歌》從他的樂器中傳了出來。在情緒高漲、旋律高奏之前，從充滿激情的演奏者嘴裏嗚嗚地歎了一口氣。這是小提琴藝術家金應洙(漢陽大學教授，音)的新專輯《Das Leben (人生)》的發表現場。 與妻子鋼琴家蔡文英一起演奏後，他說：“我想把我們的人生所經曆的喜怒哀樂融入小提琴中。”“對我來說，唱片是生活的記錄。這不是一個人的記錄，而是爲了留下能與人們産生共鳴的故事。” 2016年金應洙失去了父親，去年失去了母親。他表示想把生與死這一不可避免的主題收錄在唱片中。他解釋說，如果說2017年發行的專輯《憧憬》是他的“自傳故事Volume 1”，那麽這張專輯就是“Volume 2”。 雖然想將母親喜愛的愛德華•艾爾加《愛的問候》作爲第一首曲子加入其中，但第一順位讓給了描寫人生喜怒哀樂的德沃夏克的《四首浪漫小品》。給他注入想成爲小提琴家的動機的“帕拉迪斯作曲的《西西裏舞曲》”(實際上也是小提琴演奏家德什金的曲子)也收錄在專輯中。 作爲演奏者，他的生活並不順利。2004年與剛結婚的妻子一起參加西班牙瑪麗亞•卡納爾斯雙人奏鳴曲單元也是因爲生活費不足，急需獎金。雖然拿到了第一名、3000萬韓元，但當年和2006年接連出現了面部麻痹現象。在夢想的舞台柏林愛樂樂團與柏林交響樂團合演後，他的職業生涯開始有所起色。預定于2006年在俄羅斯舉行的14場巡回演奏也被迫取消。 他吐露說，自己2012年回國成爲漢陽大學教授，也是因爲父親事業失敗，需要照顧父母。收錄在唱片中的維爾托德•盧托斯瓦夫斯基的《Subito》(在意大利語中有“突然”和“當時就”的意思)也包含了人生帶來的無法預測的突然變故的意思。 他的小提琴演奏被評價爲讓人聯想起20世紀初的傳奇名人所具有的溫暖的音色。他表示俄羅斯小提琴家大衛•奧伊斯特拉赫(1908~1974年)是自己的偶像。“在他的紀錄片中，隔壁的少年說‘不分晝夜地練習，以爲不睡覺呢’。我想過像他一樣獻身于藝術的人生。” 24日，在首爾藝術殿堂IBK Chamber Hall將舉行唱片發行紀念演奏會。屆時他將與生活和藝術的同路人妻子蔡文英的鋼琴一起，爲觀衆帶來唱片中收錄的作品、雅那切克小提琴奏鳴曲、莫紮特的《第21號奏鳴曲》等。 他說：“雅那切克小提琴奏鳴曲講述了死亡，莫紮特的第21號奏鳴曲是他母親去世後創作的作品。” “經曆很多事情後，總是會想到‘結束’。我想做的最好的演奏是最後一次演奏。爲此而練習。”

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