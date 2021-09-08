大給特給之後，經濟副總理說“庫房快空了”. September. 08, 2021 07:40. . 韓國主管經濟的副總理洪楠基6日表示：“國庫不是在堆積，而是在清空。”在國會預算決算特別委員會上，共同民主黨議員高敏貞問道：“為什麽把糧食堆在倉庫裏？”他作上了上述回答。由於盲目擴大財政，國家債務超過了1000萬億韓元，因此洪副總理的話是對的。但是，包括補充預算在內，編製了十次預算的財政負責人卻像說別人的事情一樣說出這樣的話，真是夠荒唐。政治圈認為糧食堆積在倉庫裏的看法，與現實相去甚遠。 洪副總理4日迎來了就任1000天。這是最長壽的記錄，但作為“倉庫看守”的角色接近不及格。洪副總理在任期間，國家預算比政府上臺時增加了50%。國家債務比率等與國家債務有關的統計大部分刷新了歷史最高紀錄。但在任期結束時，他居然說庫房正在清空。這可能被認為想以“我警告過的”的方式逃避財政惡化責任的怯懦行為。 擔心國庫僅過一天，他昨天就改口說，“財政很堅實”。在執政黨議員就前一天的發言表示不滿，讓他“不要讓國民感到不安”後，他又換了說法。這不是他第一次說出自己的信念後又改口。在今年第二次補充預算討論過程中，他反對向全體國民發放災難補助，主張向收入後70%人群發放。但是被政治圈排擠後，又退縮到88%線。在之前四次發放災難補助時，他也從來沒有完全貫徹自己的信念。 洪副總理一方面說國家債務的增加速度很快，又明確表示改善財政健全性的時間點是2023年。他把責任推給了下屆政府。當然，不能只怪洪副總理。執政黨通過傾囊相助政策使國家債務劇增，這是事實。至今仍以“庫房充足”的荒唐主張埋頭於發錢的政治圈很難逃避責任。但是，面對這種民粹主義，守護國家倉庫的人就是經濟副總理。 大選在即，善心公約正在泛濫。大部分都是投入國家財政的現金性支援政策。必須看到，下屆政權也很難期待財政健全性。洪副總理去年製定了作為控製國家債務裝置的財政準則。雖然只是寬松的水平，卻沒能越過國會的門檻。他一有機會就主張實行財政準則，但也令人懷疑他是否有貫徹的決心。為了“最長壽”經濟副總理不留下汙名而工作的時間已所剩無幾。

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