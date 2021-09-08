夢想長生不老？全球首富貝佐斯投資抗衰老生物技術公司. September. 08, 2021 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 世界首富、美國亞馬遜(Amazon)創始人傑夫•貝佐斯(57歲•照片)投資研究防止老化、延長壽命等的美國初創企業“阿爾托斯實驗室(Altos Labs)”的事實曝光後，成爲了話題。美國麻省理工學院(MIT)發行的信息技術(IT)專門雜志《麻省理工科技評論(MIT Technology Review)》4日(當地時間)報道稱，貝佐斯等對長生不老感興趣的富豪們大舉投資今年上半年成立的矽谷新生生命工學企業阿爾托斯實驗室。 阿爾托斯實驗室正在集中研究在細胞中添加蛋白質，使相關細胞在分化前回到與幹細胞相似狀態的“重編程”技術。最近，該企業以100萬美元(約11.5億韓元)以上的高額年薪吸引著著名遺傳科學家等。除貝佐斯外，俄羅斯科學家出身的億萬富翁尤裏•米爾納(60歲)等也向該企業進行了投資。 據悉，貝佐斯通過自己設立的投資公司“貝佐斯Expeditions”向阿爾托斯投資，但具體金額尚不清楚。據阿爾托斯實驗室6月公開的資料顯示，他們從貝佐斯、米爾納等多位投資者手中至少吸引了2.7億美元(約3105億韓元)。《麻省理工科技評論》評價稱，“年輕人夢想成爲富人，富人則夢想變得年輕”這句話正好符合這一情況。 貝佐斯在2018年也投資了開發抗老化治療方法的美國生命工學企業“Unity Technologies”。此前，他在7月辭去亞馬遜首席執行官(CEO)一職時，表示今後將專注于太空旅遊、慈善事業等。

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