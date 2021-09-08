新冠疫情導致在家工作增加，餐桌趨於大型化. September. 08, 2021 07:41. by 李智允記者 leemail@donga.com. 在首爾市麻浦區生活的上班族李賢彬（26歲，女）（音）年初購買了四人用的圓桌和兩把簡易椅。平時湊合著吃飯的單人折疊式飯桌很久以前已被清理。李某說：“現在家裏不再是下班後睡覺的地方，而是在家工作和和朋友交流的地方。現在需要像樣的餐桌了。” 繼新冠疫情暴發以來，消費者更換最多的家具是餐桌。本報對主要家具企業在新冠疫情前後3年的各品種銷售增長率進行了調查，結果顯示餐桌銷售上漲幅度最大，大型化趨勢也很明顯。 對新冠疫情開始的2020年至2021年（以上半年為準）漢森的不同品種家具銷量進行分析的結果顯示，今年上半年餐桌銷售額比去年同期增加了53%。其次是書房（40%）、床墊（20%）、沙發（12%）。對現代livart在科羅納19發生以後（2020年1月~ 2021年6月）前一個時期銷售較多的家具品種進行調查的結果也相似。包括餐桌在內的廚房家具自科羅納19以後，每季度的銷售額平均增加36%，在所有品種中顯示出了最高的增長勢頭。 特別是餐桌的大型化趨勢非常明顯。據“現代生活藝術”透露，在廚房家具中，6人用餐桌的銷售比疫情前增長25%，呈現出最高的增長率。現代生活藝術相關人士表示：“原本是用來搭配的6人餐桌成了主力商品，這是非常罕見的事情，一兩人家庭選擇四人餐桌，四人家庭選擇六人餐桌等，都喜歡大餐桌。” 居住在首爾市瑞草區的鄭某（62歲）最近入住重建後的公寓，也購買了八人用餐桌。鄭某說：“兩個兒子分了家，我和丈夫兩個人一起生活，但可以共享興趣愛好或一起做飯，家庭聚會也在家裏舉行，所以餐桌上堅持要大的。” 餐桌變大，是因為疫情下出現了在家吃飯、在家工作、家庭聚會等室內生活都以餐桌為中心的新變化。還出現了餐桌離開廚房一角，成為客廳“核心家具”的趨勢。大學生金英賢（26歲）最近把餐桌搬到了客廳，把沙發挪到了另一邊。金某說：“在家工作的父親也經常來廚房找寬敞的餐桌，所以幹脆換了地方。把餐桌放在舒適的客廳裏，集中度很好，吃飯更香了。” 專家們認為，這種“餐桌的變化”反映了疫情之後完全不同的室內生活文化。仁荷大學消費者學科教授李銀姬表示：“客廳原先以電視和沙發為中心的休息功能轉移到了房間。現在客廳以餐桌為中心，成了工作、學習、興趣生活等的復合空間。”祥明大學經濟金融學院教授李俊榮表示：“家已經成為與家人、朋友一起度過時間的多層次空間，因此主要家具的大型化趨勢還將持續。”

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