288克新生兒小建宇的奇跡. September. 07, 2021 07:57. by 李智允記者 asap@donga.com. “是出生後可以養大的孩子。生下來吧。” 懷孕24周的孕婦李緒恩（38歲，女）（音）今年3月31日收拾行李來到首爾峨山醫院，聽到醫生這樣說。這是她非常想聽到的話。腹中的孩子“在子宮內生長遲緩”嚴重，在媽媽肚子裏沒有長大。去了好多醫院，都說是“沒有希望”。當時，李某每天都要到淩晨才哭著入睡，她聽到首爾峨山醫院教授鄭鎮勛教授說“把孩子生下來吧”時，一把抓住了他的手。 孩子本來不夠成熟，要比正常懷孕晚5周左右。但第一次到峨山醫院診療，就看到了希望。醫療人員註意到，孩子雖然很小，但手指卻比周數更長。鄭教授診斷：“能夠長大，但由於營養供應不足，才那麽小。” 4月4日，李某的兒子趙建宇通過剖腹產出生。24周6天後來到人世間的小建宇，體重288克，身長23.5厘米。重量是通常3公斤左右的其他嬰兒的十分之一。 小建宇一出生就進了孵化器。醫療人員稱小建宇為“八八兒（二）”。他們把小建宇出生時的體重“288”克倒過來起了這個愛稱，是為了讓他變得健康。小建宇在住院期間經歷了心臟停跳、腸炎等，還和醫療人員一起克服了肺動脈高血壓和早產兒視網膜病，出院之前還做了疝氣手術。 9月3日，出生153天後，小建宇健康地出院了，出生4個月後才離開了孵化器。出院之前，他的體重超過了2公斤。主治醫生、首爾峨山醫院婦產科教授金愛蘭表示：“小建宇很好地堅持了下來，度過了好幾次難關。小嬰兒們表現出了存活的希望，非常感謝。”小建宇是國內現存早產兒（不足400克的嬰兒）中最小的嬰兒。 小建宇能夠生存，不僅是醫療人員，父母也付出了很大辛勞。母親李某和父親趙弼濟（39歲）為了給小建宇送母乳，每周兩次從故鄉慶南鹹安往返700公裏。淩晨3時，趙某手握方向盤出發，李某在車內擠奶。因為新冠疫情的擴散，從小建宇出生到出院，父母也只見過他一次。 出院後，小建宇的特殊旅程也沒有結束。他每天還要吃8次為早產兒進行特殊處理的牛奶，中間還要吃藥。母親李某說：“小建宇剛開始對我感到陌生，現在握緊手指喝牛奶。感謝創造奇跡的人們。”

한국어