海運費用暴漲……集裝箱船訂單創歷史最高紀錄. September. 06, 2021 07:28. by 李建赫 gun@donga.com. 數據顯示，運輸貨物的集裝箱船的訂單量達到了今年的歷史最高水平。今年以來，由於物流量增加，海上運費達到歷史最高水平，船運公司為了確保船只，正在積極訂購船只。 據英國造船海運市場分析機構“克拉克森研究公司”5日稱，今年1月至8月全球集裝箱船訂單量為1507.1478萬CGT（修正總噸位）。這是自1996年克拉克森研究公司開始進行相關統計以來的最大規模。這是去年同期（116.3164CGT）的12倍，超過了造船業景氣期的2007年（1321.7003CGT）。 造船業界預測，隨著船主增加集裝箱船訂單，以年度計算，這將成為歷史上最大的訂單量。隨著經濟復蘇，物流量增加，各國主要港口的混亂度增加，目前一船難求。

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