公務員、軍人年金的赤字，要用血汗稅金填補到什麽時候？. September. 06, 2021 07:28. . 用於填補公務員年金赤字的國家填補額將從今年的2.6萬億韓元增加到明年的4.1萬億韓元，增加58%。這是自2001年政府開始代替償還公務員年金赤字以來的最大規模。增加幅度也是歷史最高值。預計明年軍人年金也將出現2.9077萬億韓元的赤字，赤字填補和國家負擔金規模將增加到2.9220萬億韓元。 公務員年金等社會保險應根據自我負擔原則，以包括加入者負擔金在內的自身收入解決支出。但公務員年金和軍人年金基金已經枯竭，從2001年和1973年開始由國家用稅金來填補。政府反映人口結構的變化，沒有及時進行多交少收的結構改革，在用國民的血稅填補慢性赤字。 這種變相的財政投入也達到了極限。因為平均壽命延長，年金領取額日益增加，而因低生育現象，負擔年金的人口正在急劇減少。明年，由於政府投入了歷史上最大的填補額，公務員年金的赤字規模將減少到3萬億韓元左右，但從2023年開始，將以5萬億韓元為起點，每年像滾雪球一樣增加1萬億韓元。軍人年金的赤字幅度也有望從2023年開始增加到3萬億韓元左右。兩種年金的補充負債去年為1044萬億韓元，4年來增加了約300萬億韓元。年金補充負債是指，將今後70年支付的年金金額換算成目前價值的年金債務，如果年金財政枯竭，就由國家代為償還。 在這種情況下，年金改革卻毫無動向。專家們忠告，為了公務員年金財政的穩定，應該將年金負擔率提高到30%以上。但是，2015年軍人年金連碰都沒碰，只有公務員年金的負擔率從14%上調到18%，此後年金改革討論就消失了。反而增加了12萬名公務員，增加了年金債務，而成為政治負擔的年金改革卻像扔炸彈一樣推給了下屆政府。另外，共同民主黨總統競選人也只是濫發基本收入等“傾囊相付”的公約，誰也不會談論沒有人氣的年金改革。為什麽大家都急於成為公務員，國民還要對他們的老年生活負責？

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