美國“全球鷹”又飛臨韓半島，對“準備閱兵式”的朝鮮進行偵察. September. 06, 2021 07:28. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在最近朝鮮平壤一帶被捕捉到正在準備閱兵式的動向的情況下，美國的高空無人偵察機“全球鷹（RQ-4）”飛臨韓半島，在軍事分界線一帶對朝鮮進行了長時間的監視。 據多家軍用飛機追蹤網站5日消息，“全球鷹”4日下午從駐日美軍橫田空軍基地起飛，飛向韓半島上空。該“全球鷹”經過韓國南海岸和西部海域上空北上後，截至5日上午，數次在軍事分界線一帶沿東西方向飛行。這是自今年下半年韓美聯合軍事演習結束的第二天即上月27日以後，時隔8天“全球鷹”又從駐日美軍基地飛臨韓半島上空。 分析認為，“全球鷹”出擊韓半島與韓美情報部門密切關註朝鮮有可能突然挑釁及武力示威有關。有分析認為，從7月開始每年都實施夏季演習的朝鮮可能會在9月9日政權建立日前後試射朝鮮版“伊斯坎德爾（KN-23）改良型”等打擊韓國的新型武器或新型潛艇發射彈道導彈。據悉，監視移動發射架動向等朝鮮軍事動向的“聯合之星”（E-8C）對地監視偵察機也於4日在西部海域上空飛行。 另外，在距離平壤金日成廣場5公裏的美林機場，從8月底開始持續捕捉到最多1萬多名軍人列隊集結並行進的情景。據悉，韓美當局認為，這是為了準備10月10日勞動黨建黨76周年紀念閱兵式。朝鮮在去年10月舉行的建黨75周年紀念閱兵式上公開了超大型洲際彈道導彈和新型潛射導彈“北極星-4ㅅ”後，在今年1月舉行的第八屆黨代會紀念閱兵式上又展示了另一種新型潛射導彈“北極星-5ㅅ”。

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