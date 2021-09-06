北京大學教授張維迎正面批評習近平“共同富裕”. September. 06, 2021 07:31. by 金祺容 kky@donga.com. 中國北京大學的一名經濟學教授最近正面反對中國國家主席習近平提倡的“共同富裕”。他認為，如果政府過度介入，“共同富裕”可能會成為“共同貧困”。習主席執政以來，由於對反對勢力的大規模整頓工作和擴大監視和管製，反對政府政策的聲音幾乎消失，在這種情況下出現的主張備受關註。 香港《南華早報》4日報道，北京大學經濟系教授張維迎（62歲，照片）最近在公益性民間學術機構“經濟50人論壇（CE50）網站上發表文章說：“失去了對市場力量的信任，經常依賴政府介入，會共同導致貧困。”他強調：“如果企業家沒有創造財富的動機，政府就沒有錢給貧困階層，上遊就會像幹涸的河流一樣。計劃經濟試圖為貧困階層提供更多的福利，但結果出現了更多的貧困階層。只有提前市場指向性改革，才能創造更加公正的社會。” 張維迎畢業於中國西安大學，在英國牛津大學獲得經濟學碩士、博士學位，從1994年起擔任北京大學教授，2008年還成立了北京大學主要智庫———國家發展研究院。張維迎2018年10月也曾主張，“中國過去40年的高增長是通過市場化、企業家精神、西歐300年的技術積累形成的，並不是因為所謂的‘中國模式’”，從而引發了風波。 目前張維迎登載在CE50網站上的文章已經被拿下，其個人微信（中國版kakaotalk）賬號也被刪除。在微信上發送相關文章也不行。

한국어