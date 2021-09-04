李俊錫：“就算說是搞自家政治，我也要走自己的路”. September. 04, 2021 07:32. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 國民力量黨代表（黨首）李俊錫（照片）3日表示：“這段時間有人說我想搞自家政治，萎縮了不少。但我再次覺得，自己的路是對的，所以想走走看。”他還表示：“就像巨鹿之戰的項羽一樣，我把破釜沈舟作為大選關鍵詞。為了實現政權交替，將準備更多的破格之舉。”“破釜沈舟”的意思是打碎做飯的鍋、讓回去時要坐的船弄沈，比喻不期待活著回來、要決一死戰的決心。 李俊錫當天在首爾中區韓國新聞中心舉行的寬勛俱樂部討論會上表示：“我不想成為因為年輕而受到關註的黨代表，而是要走為改變汝矣島而努力的一名挑戰者的路。”當被問及國民力量黨的大選必勝戰略是什麽時，他說：“誰能搶占20歲到39一代，就能獲得50歲到69歲一代隨之而來的選票。” 有人聲稱洪準杓議員最近的支持率上升勢頭是因為執政黨支持層的“逆向選擇”，李俊錫對此表示：“有組織、政略性的逆向選擇，是支持兩人對抗中較弱的候選人，洪議員難以被看作那種範疇的候選人。”他對前檢察總長尹錫悅的評價是：“大眾性是其最大的優點。”他對前議員劉承旼的評價是：“因為有走完大選全程的經驗，所以在知名度上有優勢，其政治哲學給國民留下了印象。” 對於“首爾市長吳世勛當選總統候選人”的說法，李俊錫表示：“黨內候選人登記已經結束，推翻程序登記吳市長，在我的常識範圍內是不可能的。”就前緊急對策委員長金鐘仁的作用論，他表示：“相比特定候選人陣營，我更希望他在黨內總統候選人塵埃落定後再擔任選舉對策委員長。”

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