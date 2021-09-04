菅義偉首相放棄連任，將於本月底下臺. September. 04, 2021 07:33. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相菅義偉3日表示，不會成為本月29日舉行的執政黨自民黨總裁選舉的候選人。在實行議員內閣製的日本，執政黨總裁在國會當選為首相。不參加自民黨總裁選舉意味著即將辭去首相職務。 菅義偉當天下午在首相官邸對記者們表示：“為了專註於新冠疫情的應對，將不成為自民黨總裁選舉的候選人。”一旦29日選出自民黨新總裁，將在一兩天後舉行的臨時國會上當選為新首相。 很多人分析認為，菅義偉表面上闡明的理由是“致力於新冠疫情的應對”，但實際上是因為國民和自民黨議員對自己的不信任而下臺。菅義偉一直在描繪“東京奧運會使國民氛圍高漲”“眾議院選舉獲勝”“不投票連任自民黨總裁”的劇本。但隨著舉辦奧運會，新冠確診病例劇增，內閣支持率也跌至去年9月執政以後的歷史最低水平。在《朝日新聞》等部分媒體的調查中，支持率跌至被稱為“危險水平”的20%左右。 隨著支持率下降，自民黨三選以下議員紛紛表示：“以菅首相體製，很難舉行眾議院選舉。”現任眾議院議員的任期是10月21日，因此必須在此前後舉行議會選舉。菅義偉為了突破困境，打出了解散眾議院、提前舉行大選、人事調動自民黨幹部等牌，卻議員們以“為了延長任期而耍小把戲”為由不予接受。不僅是國民，連自民黨議員也離他而去，菅義偉最終只能交出首相職位。

한국어