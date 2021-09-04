6日開始可以申請災難支援金…“第一周實施星期制”. September. 04, 2021 07:33. by 周愛眞 jaj@donga.com. 每人可從6日開始申請25萬韓元的第5次災難支援金(國民支援金)。如果在Naver、Kakao Talk應用程序(APP)進行事前申請，從5日開始就可以知道能否得到支援金。與去年發放的全民災難支援金不同，需要個人單獨申請。 企劃財政部第一副部長李億遠3日在政府首爾大廈召開政策檢查會議時表示：“計劃從6日開始支付(啓動程序)11萬億韓元規模的國民支援金。”例如，以職場加入者爲准的4人家庭，在6月健康保險費本人負擔金合計額低于31萬韓元時，將獲得100萬韓元。單人家庭和雙職工家庭將適用更加寬松的標准。去年財産稅課稅標准合計額超過9億韓元或綜合收入申報金融所得超過2000萬韓元的家庭將無法得到支援。 如果想盡快知道是否能夠獲得支援金，就必須在Naver、Kakao Talk、Toss APP的“國民秘書”服務中申請事前通知。事前申請者將從5日上午開始接受是否屬于支付對象的介紹。與去年不同，去年戶主還收取了其他家人的部分，今年成年人必須按照個人情況進行申請。 從6日開始，只需在9家信用卡公司的網站和手機應用程序上查詢是否屬于支付對象，然後立即申請即可。花旗信用卡無法獲得支援金。支援金可在申請第二天充值後直接使用。手機地區關愛商品券從6日開始必須在相關地方自治團體的“地區關愛商品券”網站或應用程序上申請。從13日開始，可以在管轄邑面洞居民中心直接領取紙張地區關愛商品券或預付卡。 第一周根據出生年月按星期制申請即可。出生年月的尾數是1和6的話，星期一申請，2和7星期二申請。申請截止日期爲下月29日。

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