文在寅政府增加了12萬名公務員，難道不把低效和國家債務放在眼裏嗎？. September. 03, 2021 07:36. . 據推算，文在寅政府最後一年的明年，中央政府公務員人數將超過75萬人。這意味著，現政府上臺時為631380人的公務員在5年內將增加了近12萬人。因此，明年中央政府公務員的人頭開支歷史上將首次超過40萬億韓元。 曾承諾“在任期內增加17.4萬名公務員”的文在寅總統，每年都迅速增加公務員人數。如果今年和明年按計劃選拔公務員，現政府任期內增加的公務員將是李明博政府和樸槿惠政府10年間增加的公務員的2.2倍。如果再算上地方自治團體公務員，人數會更多。人事革新處將中央和地方加在一起統計的公務員人數，預計明年將接近120萬人。韓國的居民登記人口從去年開始減少，但依靠稅金領取工資的公務員人數卻在迅速膨脹。 據國會預算政策處透露，選拔一名9級公務員，30年間的人頭開支將達到17.3億韓元。隨著公務員人數的劇增，明年政府預算案中的公務員人頭開支比現政府第一年增加了23.7%。退休後公務員得到的年金財源已經枯竭，每年從預算中拿出數萬億韓元。但並不是說因此公務員的滿意度很高。由於公務員人數的增加，人頭費總額飆升，財政當局將今明兩年的公務員工資上調率控製在低水平，公務員反對稱“只要求我們做出犧牲”。 要是隨著人數的增加，能做好工作也就好了，但政府的競爭力反而在退步。以瑞士國際管理學院以64個國家為對象進行評價的結果顯示，去年排在第28位的韓國政府的效率在今年下降了6個名次。臃腫的政府組織製定不必要的限製，增加對民間的幹涉，從而降低了國家競爭力。 公務員一旦增加，如果不經歷2010年代初南歐財政危機一樣國家財政面臨崩潰，就難以減少。韓國正在迅速走向老齡化，退休公務員的年金必須由減少的青壯年層經濟活動人口多繳納稅金才能填補。再加上30萬名青年熱衷於公務員考試，民間領域正在呼籲人才不足。政府和政界應該盡快擺脫把增加公務員視為有助於拉動青年選票的“就業對策”的看法。

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