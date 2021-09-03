逃離阿富汗的庫達達迪，圓了殘奧會的夢想. September. 03, 2021 07:38. by 東京=黃圭仁記者 kini@donga.com·. “如今，我就這樣笑著成爲舞台上的主人公，而(折磨我的)你只能遠遠地仰望著我。” 正如阿富汗跆拳道代表紮基亞•庫達達迪(23歲)所說的那樣，她在聚光燈下進入了漆黑的賽場。大廳裏響起了美國搖滾樂隊“夢龍Imagine Dragons”演唱的《Thunder》。就像歌詞一樣，不僅是這場比賽，庫達達迪似乎還成爲了2020東京殘奧會的主人公。 2日上午10時，在日本千葉縣幕張國際會展中心B大廳舉行了殘奧會曆史上的第一次跆拳道比賽。在本次大賽上首次成爲殘奧會正式項目的跆拳道首日首場比賽上，庫達達迪就站了出來。當天，庫達達迪比女子49公斤級16強賽的對手基約塔渾•伊紮科娃(23歲•烏茲別克斯坦)先被介紹出場。庫達達迪成爲繼2004年參加雅典奧運會田徑比賽的瑪麗娜•卡琳(32歲)之後，阿富汗曆史上第二位女子殘奧運動員。 庫達達迪原計劃于上月16日離開阿富汗首都喀布爾抵達東京，但由于伊斯蘭武裝勢力塔利班掌握政權，機場被迫關閉，因此，原以爲無法參加殘奧會。此後，在國際社會的幫助下，她經由法國巴黎成功抵達東京。 庫達達迪通過腳踢技率先拿到第一分，在第1回合比賽中以5比6稍稍落後，展開了激烈角逐，但經過三回合的較量，最終以12比17敗北。庫達達迪在複活賽中也以34比48不敵維克托利亞•馬爾丘克(31歲•烏克蘭)，結束了本次大賽的征程。庫達達迪的左臂患有先天性障礙，在後院或公園繼續練習，夢想著參加殘奧會的她，與勝負無關，當天終于實現了這個夢想。

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