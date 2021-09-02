美國“離開阿富汗集中牽製中國”，韓國外交將面臨“史無前例的挑戰”. September. 02, 2021 07:25. . 美國總統拜登8月31日在對國民演說中就從阿富汗撤軍問題強調：“這是為美國做出的正確、明智的最佳決定。”他說，“世界正在變化。應該保護美國不受不是2001年的威脅，而是不受2021年和未來的威脅，”並表示將集中應對中國、俄羅斯、網絡攻擊、核擴散等新挑戰。他說，“我們正在與中國展開激烈的競爭，”堅定地把中國的戰略競爭列為首要課題。 拜登的演講雖然是為了向國民辯解從阿富汗撤軍的正當性，但核心信息在於從阿富汗撤軍之後。拜登在就任後就宣布“美國回來了”。雖然從阿富汗撤軍讓人嘆息“美國離開了”，但拜登明確表示，美國作為國際社會的領導人重返，是為了糾集友邦阻止中國等霸權挑戰者，而不是幫助自己都無法守護的國家。也就是說，既然已經擺脫了此前阻礙美國前進步伐的阿富汗泥潭，接下來就將全力牽製中國。 對於拜登集中牽製中國的意誌，中國也決心堅決應對。中國國家主席習近平1日在共產黨理論雜誌上發表文章鼓勵說：“以偉大的共產黨精神戰勝困難和危險，爭取更大、更新的勝利。”習近平所說的“共產黨精神”中還包括作為參加“6.25戰爭”旗幟打出的抗美援朝精神。最近，隨著中美對抗的激化，中國還重溫了70年前在韓半島發生的戰爭歷史。 韓國的安保同盟國和最大貿易國之間展開的霸權競爭，對韓國外交來說是史無前例的挑戰。與屬於一方陣營、一極秩序的時期完全不同。美國為了牽製中國，要求正式行動，對此中國將以經濟報復為武器動搖。靠著“以韓美同盟為中心，協調發展韓中合作”的模糊修辭，是無法避開的。在提高安保和經濟自強速度的同時，需要國家戰略層面的外交應對。在美中之間“走鋼絲”、只翹首期盼朝鮮的“一根筋”外交是無法翻越這一風浪的。

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