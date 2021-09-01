首爾在克服氣候危機方面所起的作用…今日舉行非面對面市民大會. September. 01, 2021 07:21. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 爲了克服氣候危機，將舉行介紹市民各種想法，並選拔反映在首爾市政策上的提案的活動。此外，還將提供市民可以一起參與的生活中的小實踐方案。 首爾市31日表示，將以“氣候危機時代，首爾的作用”爲議題，舉行“2021首爾市民會議”線上市民總會。首爾市民會議是爲將市民各階層的意見反映到政策上、擴大共識而運營的政策公論場所。首爾市在5月通過公開募集，委任了1081名市民議員。他們從6月開始經過多次討論，提出了497個克服氣候危機的構想。其中，經過市氣候環境本部、專家等的討論，選出了25個優秀提案候選，並通過市民議員的手機投票最終選定了11個提案。 最終選定的提案包括△引入持停車位證明上牌制 △加強沒有垃圾的一天等活動 △擴大參與首爾型ESG(環境、社會、支配結構)及制定條例 △實施首爾市環保商店認證制 △設置非面對面空瓶回收機 △爲減少碳素中立和溫室氣體排放的學校教育及宣傳 △實行綠地•森林總量制 △在物品上標示回收利用等級 △擴大教育及體驗機會和提供獎勵 △建築物碳排放等級標簽義務化 △將面巾紙材質變更爲環保紙等。 各創意提案者將直接發表宗旨和背景、政策效果等，並展開討論。通過視頻觀看這一活動的1081名市民委員將通過投票選出1件最優秀提案和2件優秀提案。首爾市計劃在制定政策時靈活利用選定的提案。 首爾市市長吳世勳和市民委員當天還將以“拯救地球的市民的承諾”的名義，向市民介紹日常生活中爲克服氣候危機能夠實踐的內容。分別是△節約能源 △利用大衆交通 △擴大公園和綠地 △減少一次性用品的使用 △資源再利用 △實踐低碳飲食等6個項目。 活動將從當天下午6時開始，並在YouTube、首爾市頻道等實時轉播。吳市長表示：“根據首爾人口比率，考慮到性別、年齡、地區的首爾市民會議委員們的聲音，我認爲是全體首爾市民的聲音，會認真聽取意見。”

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