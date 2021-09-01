北緯38度：“衛星照片捕捉到，朝鮮寧邊排放冷卻水”. September. 01, 2021 07:21. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”當地時間8月30日表示：“25日通過衛星照片捕捉到了寧邊核設施的5兆瓦核反應堆排放冷卻水的情景。”國際原子能機構此前報告，“已經掌握了寧邊5兆瓦核反應堆重新啟動的跡象”，現在又出現了新的證據。 “北緯38度”報道說：“這是朝鮮似乎重啟5兆瓦核反應堆的新證據。從上個月25日開始，可以觀察到寧邊核反應堆沿著連接附近九龍江的新水道排放冷卻水。”報道還說：“冷卻水排放是核反應堆啟動的核心指標之一。此次活動是2018年春天以後首次顯示核反應堆啟動的征兆。”國際原子能機構8月27日發表了反映自去年9月起直至最近所掌握的朝鮮相關情況的的年度報告，報告中提到排放冷卻水並表示：“這與重啟5兆瓦核反應堆的跡象相一致。” “北緯38度”說：“（排放冷卻水後）在核反應堆周邊發現了車輛的動向。可能是為了維護核反應堆或啟動其他核反應堆。”報道還說：“在過去幾個月裏一直在為5兆瓦核反應堆和實驗用輕水反應堆建設水庫，目前相關工作可能已經結束。” 國際原子能機構在報告中指出，朝鮮不僅啟動核反應堆和放射化學實驗室（再處理設施），還在寧邊以外地區為製造核燃料高濃縮鈾而進行鈾濃縮。報告稱，在平壤外圍的降仙研究園區“出現了持續活動的跡象”。降仙是美國指認為朝鮮秘密鈾濃縮設施的地方。該機構還表示，朝鮮正在平安北道平山的鈾礦中“持續進行開采和選礦”。

한국어