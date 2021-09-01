辛奇 意大利餃-香油 鵝肝，法國主廚們“努力學習韓食”. September. 01, 2021 07:22. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “這個醬汁是怎麽做的？除了辣椒醬、大醬，好像還有別的….” 31日(當地時間)下午6時，位于法國巴黎5區的米其林1星級餐廳“Solstice”。隨著法國國內韓食人氣飙升，法國廚師們爲了向“Solstice”的主廚埃裏克•特羅雄(57歲)學習韓食來到了這裏。2014年與韓國妻子結婚的他多次往返于韓國，研究各種韓餐，並向法國宣傳。 當天，特羅雄主廚展示了加入辛奇(泡菜)的海龍蝦意大利餃(歐式餃子)、搭配上香油和海菜的鵝肝、用杏鮑菇和包飯醬烹制的牛排、用大醬和焦糖制作的餅幹等。另外20名廚師一邊品嘗，一邊用智能手機和手冊記錄了韓國料理材料的用途和特征。 當天的聚會由韓國農水産食品流通公社(aT)巴黎中心籌備。中心方面介紹說：“本來擔心自尊心很強的巴黎廚師們會猶豫是否參加，但很多人爭先恐後地說‘很好奇韓餐’，並表示非常樂意參加。”素食專門餐廳“嘻嘻”的主廚索菲表示：“希望利用韓食的優點發酵和蔬菜制作新的料理。” 在餐廳“Le Rayon”工作的廚師皮爾德拉也表示：“將親自制作結合加醋辣椒醬和法國醬汁的新食品。會讓大家大吃一驚的。”經營混合料理店“Voca”的奧利維爾說：“韓食材料的其中一大優點是神秘”，“雖然吃起來味道很好，但是不知道是什麽食譜，所以站在料理的立場上真的很有趣。”

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