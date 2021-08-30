照顧阿富汗嬰兒的美國海軍陸戰隊隊員死於喀布爾恐襲事件. August. 30, 2021 07:25. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國國防部當地時間26日向媒體公開了在阿富汗首都喀布爾國際機場前發生的自殺式炸彈恐怖襲擊中犧牲的美軍的身份。包括《紐約時報》在內的美國媒體報道說，13名美軍死亡者的平均年齡只有22歲。 曾負責海軍陸戰隊維修的妮可·吉（23歲）在恐怖襲擊發生一周前在“照片墻”上上傳了自己在喀布爾機場抱著一個孩子照顧的照片。她還寫道：“我愛我的工作。”她還在“照片墻”上上傳了在機場護送想要逃離阿富汗的人和聽到晉升為兵長消息後高興的樣子等。他的父親理查德·赫拉拉告訴《華盛頓郵報》：“女兒去世前幾天從阿富汗發來短信，說是正在幫助想要逃離塔利班的女性和兒童。”他說，吉雖然想成為航空管製員，但由於心律不齊，改行做了維修技師。吉最要好的美軍同事馬勒裏·哈裏森在臉書上寫道：“她的車還在我們（北卡羅來納州海軍基地）的停車場。我最好的朋友、永遠的姐妹、我的另一半……” 另一名海軍犧牲者萊利·麥科勒姆（20歲）的妻子懷孕，3周後即將分娩。他的家人說：“麥科勒姆馬上就要成為一個優秀的父親。”他從小就玩玩具槍，一心想成為軍人，一到18歲就提交了入伍誌願書。據說他打算從海軍陸戰隊退伍後想成為歷史教師或摔跤教練。 海軍陸戰隊士兵卡裏姆·尼庫伊（20歲）出生於發生9·11恐怖事件並由此引發阿富汗戰爭的2001年。從小就擅長武術的尼庫伊想把海軍作為一生的職業。他的父親告訴路透社，在此次恐怖事件發生後，在為了確認相關新聞而收看電視時，從來到家中的3名海軍陸戰隊員那裏聽到了兒子死亡的消息。父親感嘆道：“兒子出生在戰爭開始的那一年，在戰爭結束的一年結束了生命。”尼庫伊在自殺式炸彈襲擊發生前幾小時還把自己和阿富汗孩子們在一起的視頻發給了家人。

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