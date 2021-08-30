“孫納爾多”將在英超賽場與偶像同場競技…C羅轉會曼聯. August. 30, 2021 07:26. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)將與衆人羨慕的對象“超級明星”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲)在英超(EPL)舞台上對決，上演夢幻般的場面。 曼聯俱樂部28日通過官方網站表示，已經與C羅達成了合同。曼聯向尤文圖斯俱樂部支付了1280萬英鎊(約205億韓元)的轉會費，成功引進了裏奧內爾•梅西(巴黎聖日耳曼)的競爭對手大牌球星。2003年當時18歲的C羅從裏斯本競技俱樂部(葡萄牙•現葡萄牙體育)轉會到曼聯，一直效力到2009年並跻身世界明星行列，12年後他將重返英超舞台。 預計這將成爲孫興慜的又一次動力。孫興慜在希望之星時期，被效力于曼聯的C羅的球技所吸引，夢想成爲世界級足球選手。像C羅一樣，孫興慜18歲時在歐洲頂級聯賽德甲賽場出道(漢堡隊)，之後在英超舞台上成爲“世界級球員”，他的風格與C羅相似，有著“孫納爾多”的外號。 孫興慜在2015年接受歐洲足聯(UEFA)主管的球迷采訪時稱贊說：“喜歡羅納爾多踢球的方式。”去年9月，他在接受汽車專業YouTube頻道《Motorgraph》采訪時也曾表示，“從小開始，我的偶像就始終如一地都是C羅”；今年1月他在接受在線視頻服務(OTT)“亞馬遜Prime Vide Sports”采訪時，在被問及“如果有5分鍾時間，想見的人”時，他回答說，“我想見C羅。我想和他認真討論一下如何訓練等事情”，表現出了不變的粉絲心。 孫興慜和C羅很有可能在兩隊展開本賽季首場對決的10月31日相遇。到目前爲止，兩人共在比賽中相遇過兩次。在C羅效力皇家馬德裏隊的2017~2018賽季UEFA冠軍聯賽小組賽比賽中，C羅踢滿全場，孫興慜在下半場第44分鍾替補上場，一起奔跑了4分多鍾。C羅效力尤文圖斯隊的2019年，在賽季前友誼賽國際冠軍杯(ICC)上，兩人在上半場45分鍾的時間裏展開了進球對決。上半場結束後，孫興慜與C羅交換了球衣。 C羅在曼聯隊效力期間，在292場比賽中攻入118球，幫助球隊贏得了3次英超冠軍、1次歐洲冠軍聯賽冠軍等。

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