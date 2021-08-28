對青年傾囊相助的對策，最終將換來青年債務. August. 28, 2021 07:13. . 共同民主黨和政府前天確定並公布了20萬億韓元規模的“青年特別對策”，其中包括向低收入青年支援月租、將半價學費支援對象擴大到中產階層等。從今年6月的青年租賃住宅追加供應方案開始，執政黨和政府綜合此前三次發表的青年對策，共推出了87種支援對策。 黨政決定，首先在明年上半年內向15.2萬名無住宅青年最多支援一年的月租20萬韓元，並新設20萬韓元月租無息貸款製度。對雇用青年的中小企業，每人每年支援960萬韓元，以此幫助14萬人就業。受新冠疫情影響，針對有經歷的人的聘用增加，就業機會減少，而且因房價、租金負擔而不敢結婚的青年們，確實有必要製定相關關心政策。但是，如果仔細分析87種支援政策，就會發現很多是一次性現金支援，能否從根本上解決青年一代的困難還是個疑問。 黨政首先以消除青年世代之間的差距為由，決定將半價學費支援對象以4人家庭為標準，擴大到月收入為975萬韓元的中產階層。考慮到有限的財源，政府的支援應該集中在弱勢階層，但大幅擴大其對象，具有濃厚的民粹主義性質。很多人指出，在軍隊官兵轉業時支援1000萬韓元的巨額資金，並新設“心理健康券”，向因新冠疫情身心疲勞的青年提供每月20萬韓元的心理咨詢，也是出於善心。 為了從根本上改善青年的生活，最重要的是要創造更多的好工作崗位。向中小企業提供青年雇用人均每年最多960萬韓元的人工費的“青年工作崗位飛躍獎金”等製度過去也曾有過，但沒有什麽效果。應該放寬大學定員限製等，擴大青年在尖端產業領域就業的機會等，盡快製定根本性對策。 包括20萬億韓元青年特別對策預算在內，政府明年首次編製了超過600萬億韓元的超級預算。明年國家債務因此將增加到1000萬億韓元以上。這大部分都是未來一代的負擔。欠著青年們將要還個沒完的債務，對並不迫切需要援助的階層也要往臉上貼金，這是不負責任的行為。

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