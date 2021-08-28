“是我們還債的時候了……想幫助阿富汗人在韓國定居”. August. 28, 2021 07:13. by 李素貞記者、劉彩妍記者 sojee@donga.com,ycy@donga.com. “非常感謝他們（特別貢獻者），他們來到韓國後喀布爾機場才發生了恐怖事件，真是萬幸。如果再早一點，飛機起降不了了……” 林某（66歲）提前退休後，從2010年開始在阿富汗經營韓國語學堂和跆拳道道場。他在27日與《東亞日報》的通話中放下心說出了上述一番話。林某是法務部和阿富汗駐韓大使館為支援阿富汗人特別貢獻者的初期定居而征召的8名翻譯誌願者中的一人。他說：“在全體阿富汗數千萬人口中，他們是少數，但即便如此，我也想幫助他們在來到韓國邁出第一步時給予安慰。” 法務部在推進特別貢獻者入境的同時，還通過非政府組織避難處等，招募了精通阿富汗語言和文化的翻譯誌願者，與阿富汗有淵源的市民積極參與其中。林某想到自己幼年時期困難的“戰後大韓民國”，從2010年左右開始在阿富汗進行誌願服務。他在阿富汗某地的地區社會和阿富汗國立大學內建立了韓國語學堂和跆拳道道場，對兒童進行教育。 林某說：“我在全羅道地區鄉下長大，是吃著用美國援助的面粉和用玉米面做的面包、煮的粥長大的”，“我們在困難的時候得到了幫助，欠下了心債，因此有心在退休後去困難國家開展服務。”他說：“現在是我們還債的時候了”，“我會幫助他們，讓他們在這裏期間安心生活。” 也有人表示，將利用自己的入籍經驗，幫助他們定居。2006年離開阿富汗、2016年加入韓國國籍的樸娜心（30歲）說：“我知道離開局勢困難的祖國來到韓國有多困難，所以我想我理應站出來。”她還計劃自願提供韓國文化和韓國語教育等服務，讓特別貢獻者們能夠輕松在韓國定居。此外，她還在討論為阿富汗女性提供住處的方案。 不僅是單純的翻譯，還有人考慮如何幫他們融入地區社會。從2003年起在阿富汗進行了4年非政府組織活動的具某（52歲）和金某（48歲）夫婦正在考慮為先定居的移民和特別貢獻者提供溝通窗口的方案。 受在基督教團體從事難民相關業務的父母的影響，3歲時在塔吉克斯坦生活並學習塔吉克語的金浩山娜、金大衛（20歲）雙胞胎兄妹也參加了誌願活動。金大衛說：“我想和大學生活並行，即使再辛苦也要做自己能做的事情，所以報名參加了。”

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