爲解決家庭負債激增和房價上漲問題，韓國銀行突然提高基准利率. August. 27, 2021 07:25. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韓國銀行爲了解決家庭負債激增和房價上漲等金融不均衡問題，時隔1年零3個月將基准利率上調了0.25個百分點。爲了應對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的衝擊，去年5月降至0.5%曆史最低值的超低利率時代落下了帷幕。 預計到年末爲止還會再次上調利率，因此，此前一直增加債務的平民階層和“借債族”以及資金狀況惡劣的中小企業將受到更大的打擊。 韓國銀行26日召開金融通貨委員會全體會議，將基准利率從0.5%上調至0.75%。這是自去年5月將利率下調至0.5%後，時隔15個月再次上調。這是韓國銀行自2018年11月(1.50%→1.75%)以後時隔2年零9個月首次上調基准利率。 韓國銀行總裁李柱烈在金融通貨委員會結束後舉行的記者招待會上表示：“上調利率主要有三個原因，一是經濟恢複勢頭持續，二是物價上漲壓力增大，三是金融不均衡風險持續積累。”當天，韓國銀行將今年的預期消費者物價上漲率從當初的1.8%上調至2.1%，而經濟增長率預測值則維持在4.0%。 李總裁還表示：“因爲有必要緩解累積的金融不均衡，所以現在邁出了‘第一步’”，“即使上調0.25個百分點，現在的利率水平依然是緩和的。”這被解釋爲暗示年內有可能再次上調利率的發言。市場預測，在10月或11月金融貨幣委員會上，將再上調0.25個百分點，年內將開啓基准利率1%時代。 在家庭負債突破1800萬億韓元的情況下，此次上調0.25個百分點利率，從算術上看，家庭的利息負擔預計將增加3.1萬億韓元。李總裁表示：“在新冠病毒疫情危機狀況下，由于利率上調，弱勢群體將面臨很大的困難”，“有必要集中支援弱勢群體，這是財政當務之急要承擔的責任。” 雖然當天突然上調利率，但金融市場並沒有出現大的波動。KOSPI比前一天下跌0.58%，以3,128.53收盤，KOSDAQ(創業板)指數上漲0.26%。分析認爲，這是因爲韓國銀行從5月末開始不斷發出上調利率的信號，因此市場已經反映出了上調利率帶來的影響。

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