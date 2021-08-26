“亞馬遜”進軍韓國市場…流通劇變預告. August. 26, 2021 07:19. by 朴成振記者•史智媛記者 psjin@donga.com4g1@donga.com. 世界最大的電子商務企業亞馬遜將從31日開始在韓國國內提供“直購(直接購買)”服務。也就是說，在美國亞馬遜銷售的圖書、健康功能食品、服裝、家庭用品等數千萬種商品訂購和配送的過程是一站式的。有分析稱，隨著國家和行業、事業者之間的界限被打破，電子商務市場進入了無限競爭體制。 韓國國內電子商務企業“11號街”25日表示，從31日開始，韓國國內消費者可以通過在本公司網站內開設的“亞馬遜全球商店”輕松購買美國亞馬遜的直購商品。 使用亞馬遜商店的韓國消費者可以享受亞馬遜在美國當地實施的折扣和促銷優惠。如果加入每月定期享受所需服務的“訂閱商品”，無論次數多少，都可以免費配送購買商品。配送所需時間爲普通産品6~10天(以營業日爲准)，韓國人經常光顧的“特別選購”商品只需要4~6天。另外，還將設立專門處理退款的客服中心。 業界認爲，隨著海外直購的最大障礙—語言、配送、退貨問題一次性得到解決，國內流通業界將發生翻天覆地的變化。亞馬遜負責國際零售業務的副總經理薩米爾•庫瑪表示：“這將使韓國消費者能夠快速、免費地收到數千萬個亞馬遜産品”，“這只是一個開始。”

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