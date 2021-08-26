日本《朝日新聞》“壓製媒體的媒體法，不可接受”. August. 26, 2021 07:19. by 東京=常駐記者 朴亨俊、華盛頓=常駐記者 李正恩 lovesong@donga.com、lightee@donga.com. “韓國執政黨共同民主黨正在推進很容易導致壓製媒體的的法律修訂案。” 日本《朝日新聞》25日在社論中做出了上述表示，並指出，（韓國的《媒體仲裁法》）修訂案中最成為問題的是“準許給媒體背上沈重的賠償責任”。該社論強調：“報道內容有多正確、惡意達到什麽程度，是很難判斷的。假新聞肆虐在韓國乃至世界各地都是嚴重的問題。甚至還出現了要用法律進行限製的國家。不能因為修訂法律而導致采訪活動萎縮。”社論還表示：“雖然文在寅政府和執政黨自稱正在繼承抗拒軍事獨裁的民主化運動潮流，但他們卻以龐大執政黨這一數量上的力量為基礎，表現出似乎會傷害普遍價值的隨心所欲的政治手法。” 美國國務院當地時間24日在被本報記者問及對韓國《媒體仲裁法》修正案的立場時表示：“包括媒體在內的言論自由和信息接觸，是繁榮穩定的民主社會的根本。”國務院表示：“喬·拜登政府一直定期強調，在信息和創意的開放交流上，獨立媒體所發揮的核心作用對於自由社會有多麽重要。” 美國記者協會的國際部門負責人、共同主席丹·庫比斯克在接受本報采訪時表示，如果法案通過，記者們有可能進行“自我審查”。他擔心地說：“從我（在相關的外媒報道中）看到的情況來看，該法案並不具體。法案的模糊會威脅到國家的所有自由。”他還表示：“據我所知，這將成為民主國家首次通過這種法案，從而引發風波。” 以英國為基礎的國際人權團體“19條款”也共同參與敦促撤銷媒體仲裁法修訂案。《19條款》24日在評論中表示：“該法案將使批評性報道萎縮，嚴重侵害言論自由和知情權。這違反了韓國的人權保障義務和國際人權標準。”成立於1987年的該團體就修訂案指出：虛假報道的概念不明確，範圍過於廣泛，將使媒體萎縮；賠償損害額5倍等，違反了比例原則；過於廣泛的限製，導致能夠懲罰國際法保護的表達等。

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