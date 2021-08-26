“塔利班正在搜尋在韓國政府工作的人…爲活命而逃離”. August. 26, 2021 07:20. by 申晋宇 niceshin@donga.com. “早上想要進入機場，但遭到塔利班的阻攔。” 爲了躲避塔利班，決定前往韓國的阿富汗男子A某這樣回憶起當天早晨前往機場時的情景。他描述當時的緊急情況說：“我乘坐其他車輛，通過很遠的其他入口才得以進入機場。” A某前一天在喀布爾機場接受韓國政府采訪時表示，“塔利班以在外國政府機關工作爲由，可能會傷害我們，因此感到了威脅”，解釋了決心前往韓國的背景。但當他說“母親和其他家人留在(當地)”時，他的表情暫時有些陰沈。 在韓國駐阿富汗大使館工作了2年零4個月左右的女性B某在前往機場期間幸運地躲過了塔利班的檢查。與丈夫和兩個兒子一起來的她松了一口氣說：“(來機場的那天)我們一大早就出來了”，“可能是因爲走的是別的路，而不是大路或高速公路，所以躲過了塔利班的檢查。”但是離開故鄉需要很大的決心。她說：“(選擇韓國行)雖然是不容易的決定，但必須要做。”這是爲了挽救自己和家人的生命而不得不做出的選擇。她說，韓國大使館第一次詢問是否願意逃生是在一個月前。此後，她住在喀布爾附近，據說在來機場前一周，她在往喀布爾移動的途中，每天從韓國大使館方面得到當地情況及逃離計劃等。 最後，同樣在韓國大使館工作的阿富汗男性C某反複強調說：“當地的情況非常不好。”他說：“塔利班希望知道是誰在韓國政府工作”，“對于我和家人來說，情況非常危險”，說明了選擇前往韓國的理由。 以與韓國政府一起工作的緣分爲契機，可以來到韓國，當被問及想向韓國人傳達的信息時，他們都微笑著說了同樣的話。“真的非常感謝。”

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