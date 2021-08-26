堅守信念的勇氣. August. 26, 2021 07:21. . 還有比死亡更可怕的嗎？一個年輕漂亮的女人被綁在岸邊的樁子上。到漲潮時，冰冷的海水會慢慢上升把她吞沒。到底她是誰，為什麽遭受這樣悲慘的死亡呢？ 畫中的女子，是17世紀生活在蘇格蘭輝格鎮的瑪格麗特·威爾遜。她是反對英國國王對蘇格蘭長老會進行幹涉的運動團體“誓約派”成員。這些人相信，除了基督，包括國王在內，任何人都不能成為教會的精神領袖。1685年5月11日，威爾遜因拒絕宣誓承認詹姆斯七世為教會領袖而被判溺死。她當時18歲。死刑執行官們首先處決了年老的信徒馬格利特·麥克倫之後，勸誘年輕的威爾遜。就在她看到尊敬並追隨的同事在痛苦中淹死之後。雖然威爾遜只要宣誓幾句話就可以活下來，但她始終堅守信念，欣然選擇了死亡。直到全身被海水淹沒，她一直沒有停止祈禱。 180多年後，英國畫家約翰·埃弗裏特·米萊斯把她殉教的場面搬上了畫幅。畫中的少女被綁在實際的處刑地——索爾威珀斯海岸樁子上。她披散著紅色長發，身穿蘇格蘭格子裙。她似乎陷入了沈思，視線朝下，嘴稍微張開，懇切地祈禱著。米萊斯是一位傑出的畫家，但這幅畫的展出卻招致了強烈的批評。因為她畫的是威爾遜上身的裸體。雖然目的是為了更戲劇化地表現少女的死亡，但年幼的殉教者裸體畫在當時誰都無法接受。最終米萊斯重新畫了威爾遜的頭部和上身。 要想堅守信念，需要面對恐懼的勇氣。正是因為威爾遜拼命堅守信念，才成為了偉大的殉教者。而米萊斯放棄了錯誤的信念，才誕生了持久受人愛戴的名畫。

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