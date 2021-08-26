三星投資240萬億韓元雇傭4萬名員工……願它能引領克服危機. August. 26, 2021 07:20. . 三星前天公布了今後3年間在半導體和生物領域等方面投資240萬億韓元、直接雇傭4萬人的投資雇傭計劃。這超過了3年前180萬億韓元的投資計劃，是有史以來單一企業最大一筆投資。這一計劃的公布是在副會長李在镕假釋出獄11天後。其中包括在全球市場上確保半導體等戰略事業的主導權、向國內大規模提供優質工作崗位等內容。 最近三星在半導體委托生產領域沒有果斷作出追趕臺積電（TSMC）所需的超微工藝投資，也受到了對直接生產半導體顯示出強烈意誌的英特爾的追擊。李在镕迅速作出了決定，要進行投資來鞏固市場占有率達44%的存儲半導體的絕對優勢和拿到委托生產的頭把交椅。半導體產業近乎韓國經濟的安全閥，在為時未晚之時決定進行大規模投資，是值得慶幸的事情。三星還確定了對和半導體一起上升為新一代主力產業的生物技術的投資，為幾乎中斷的人工智能和5G、汽車電裝產業的並購繪製了藍圖。 今年上半年，主要大企業的營業利潤是去年的兩倍以上，但雇傭卻幾乎沒有增加。上個月青年失業者達到30萬人。三星在這種時候直接雇用4萬人，意義重大。三星將投資財源的75%（180萬億韓元）投入國內，令人期待可創造最多56萬個工作崗位，這一點也值得評價。考慮到三星一直以來在韓國產業界起到的主導作用，我們期待創造就業機會的行動能夠對其他大企業產生積極的影響。 三星集團在公布此次投資雇用計劃時表示：“這是為了在未來我國經濟、社會面臨的課題上恪盡企業的作用。”在大企業的公開招聘大部分被廢除的情況下，三星決定維持公開招聘新職員，並表示要把有助於青年就業的軟件教育擴大到全國，估計也是出於這一原因。政府也應該積極出面，通過放寬限製規定等方式使三星的投資和雇用擴大擴散到整個產業界。

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