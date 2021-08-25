三星將在今後三年內投資240萬億韓元…新錄用4萬人. August. 25, 2021 07:32. by 徐東一, 林賢錫 dong@donga.com,lhs@donga.com. 三星爲了確保半導體、生物、新一代通信等未來戰略産業的主導權，到2023年爲止將共投資240萬億韓元。其中，將在國內投資180萬億韓元，在3年內直接雇用4萬多人。爲了提高招聘市場的穩定性及預測可能性，決定維持主要企業正在進入廢除程序的定期公開招聘方式。 24日，三星發表了包含上述內容的史上最大規模的投資及雇傭計劃案。三星就決定投資的背景解釋說：“這是爲了應對新型冠狀病毒疫情以後可能出現的産業、國際秩序、社會結構的巨大變化”，“爲了韓國經濟的未來，進行大規模投資、爲未來一代創造就業機會等，盡到企業的作用。” 主要投資領域是半導體、生物、新一代通信、新成長信息技術(IT)等，其目標是，在系統半導體和生物醫藥委托開發生産(CDMO)領域占據世界第一，並在6G移動通信、人工智能(AI)、機器人等方面確保技術主導權。 三星電子副會長李在镕13日假釋出獄後時隔11天發表了當天的聲明。李副會長出獄後，沒有回到家中，而是來到了首爾瑞草區三星電子瑞草辦公大樓的辦公室，會見了主要經營層，並立即重返經營崗位。據悉，之後李副會長與三星電子及主要子公司的經營團隊制定了未來投資計劃。 經濟界期待，三星電子擺脫“總裁空缺”的不利因素，正式擴大投資、雇用、中小•中堅企業研究開發(R&D)支援，爲經濟注入活力的期待正在提高。當天，三星電子表示，除了3年內直接雇傭的4萬人之外，國內大規模投資帶來的工作崗位創造效果將達到56萬人。

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