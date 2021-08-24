卡布雷拉，委內瑞拉選手首次轟出MLB 500個本壘打. August. 24, 2021 07:24. by 金培中 wanted@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)底特律老虎隊的“活著的傳奇”米格爾•卡布雷拉(38歲)成爲首位轟出個人總計500個本壘打的委內瑞拉選手。 23日，卡布雷拉在加拿大安大略省多倫多羅傑斯中心舉行的與多倫多藍鳥隊的客場比賽中，在本隊以0比1落後的第6局上半局，在1人出局的情況下，面對對方首發投手史蒂夫•馬茨(29歲)，擊出了越過右側圍牆的128米飛行距離本壘打。底特律隊最終也以5比3反敗爲勝。 500個本壘打是MLB曆史上第28次有選手達成。但是，這是底特律隊曆史上第一次，也是委內瑞拉曆史上第一次有選手做到。這是除美國以外，其他國家的選手“第六次”達成這樣的記錄。 12日，卡布雷拉在與巴爾的摩隊的客場比賽中轟出個人MLB總計第499個本壘打，此後他在8場比賽中一直保持沈默。其中6場比賽在主場哥美利加公園球場舉行，期待創造新紀錄的觀衆如雲湧。卡布雷拉在賽後說：“時隔5、6年，我好像第一次看到主場聚集了這麽多人的能量。因此，雖然更想在主場擊出本壘打，但並不容易。” 2003年在佛羅裏達(現邁阿密馬林魚隊)出道，並帶領球隊獲得世界大賽冠軍的卡布雷拉在2012賽季取得了擊球率(0.330)、本壘打(44個)、打點(139打點)，三冠王加身，並登上了美國聯盟最有價值球員(MVP)寶座。總計已取得2955個安打的卡布雷拉如果在剩下的36場比賽中再增加45個安打，將成爲MLB曆史上首位在同一賽季同時實現500個本壘打和3000個安打記錄的選手。底特律隊將下月25日的主場比賽定爲“米吉(卡布雷拉的愛稱)慶祝日”，以紀念500個本壘打。

한국어