手術室CCTV，預計從2023年開始義務化. August. 24, 2021 07:24. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 預計，從2023年開始，手術室內將義務設置閉路電視(CCTV)。 23日，國會保健福利委員會召開全體會議，朝野協商通過了包含上述內容的醫療法修正案。CCTV設置法越過國會常任委員會門檻，距離2015年在第19屆國會首次提出已有6年之久。修訂案的主要內容是，在手術室內部設置和運營與外部網絡沒有連接的閉路電視。但是朝野爲了減少醫療現場的混亂，決定在法案公布後留出2年的延緩時間。 根據修訂案，如果患者提出要求，必須義務性地拍攝CCTV，而且不進行錄音。閱覽只有在調查、審判相關公共機關的要求或患者和醫務人員雙方同意的情況下才能進行。朝野考慮到醫療界的反對，將醫療隊有權拒絕拍攝的例外條款列入了修訂案。另外，還決定准備國家和地方自治團體支援安裝CCTV所需費用的依據，並向要求閱覽的一方申請閱覽費用。 修訂案將于24日通過國會法制司法委員會，最早于25日在總會上得到最終處理。對此，大韓醫師協會反駁說：“這是與國民健康、安全和患者保護背道而馳，讓醫療界後退的錯誤法案。”

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