金聖：“美國對朝鮮沒有敵意，討論人道主義援助”……朝核問題韓美代表舉行磋商. August. 24, 2021 07:24. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在韓美舉行聯合軍事演習期間訪韓的美國朝鮮事務特別代表金聖與韓國政府討論了對朝人道主義援助方案。金聖就朝鮮抗議的韓美聯合軍演表示：“這是例行的、防禦性的演習。”他強調：“美國對朝鮮沒有敵意。”韓美兩國當天表示，將把衛生、傳染病防控、飲用水衛生作為對朝人道主義援助的領域。朝鮮的反應備受關註。 金聖當天與韓國外交部韓半島和平交涉本部長盧奎德舉行了朝核問題韓美首席代表磋商。金聖當天重申無條件對話的意願說：“現在之於韓半島是一個重要的時刻。我們已做好準備隨時隨地同朝鮮談判對手見面。” 作為把朝鮮拉到對話桌前的對策，韓美兩國當天主要討論了對朝人道主義援助方案。盧奎德表示：“雙方討論了同朝鮮的人道主義合作方案以及通過國際機構和非政府機構向朝鮮提供人道主義援助的方案。”金聖表示：“我們討論了向朝鮮提供人道主義援助的可能性。正如5月份韓美首腦會談共同聲明中所明示的，我們再次確認了美國支持和參與南北對話。”金聖當天會見韓國統一部次官崔永俊後，又會見了對朝援助團體等有關南北合作的非政府機構有關負責人。據悉，他聽取了關於對朝人道主義援助的意見。

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