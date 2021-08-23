朝鮮國璽“龜紐”和景福宮“獬豸像”，都有什麽含義？. August. 23, 2021 07:30. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 高7.9厘米、長12.7厘米的銀製國璽“大君主寶”。烏龜伸長了脖子坐在正方形的國璽主體上。似乎反映了1882年（高宗19年）製作後約140年的歲月，金鍍金已經脫落。“大君主寶”和1740年（英祖16年）製作的“孝宗禦寶”等朝鮮時代的國璽和禦寶（象征王室權威的禮儀用印章）都有龜紐（烏龜模樣的把手）。意在通過“十長生”之一的烏龜，祈求國王的長壽、多產而實現王室的繁榮。文化遺產廳今年6月預告，把朝鮮最後一個國璽“大君主寶”指定為寶物。 韓國文化遺產財團將在本月25日發行月刊《文化遺產》春夏號《動物王國》，介紹各種文化遺產中包含的動物的意義。例如，下月中旬夜間開放的景福宮，處處都擺放著動物象征。在景福宮正門光化門入口，會有獬豸像迎接遊客。獬豸是想象中的動物，它全身覆有鱗片，頭上長著角，幫助國王分辨對錯，如果遇到不義之人就用角擊退，是“法與正義的化身”。與景福宮正殿“勤政殿”（第223號國寶）周圍，也有22座獬豸像。通過王室守護者獬豸，不僅宣告這裏是國王的地盤，同時也包含著告誡來往於勤政殿的大臣們依照法律和正義從政之義。 與勤政殿一道作為景福宮代表的慶會樓（國寶第224號）裏，有一種動物用來壓住過去不斷發生火災的景福宮的火氣。慶會樓是興宣大院君（1820∼1898）在重建景福宮後為了防火而於1867年（高宗4年）建造的人工蓮花池。經過慶會樓北側的子時門通向樓閣的石橋上，擺著黑熊身上長著大象鼻子的想象中的動物“不可殺伊”的石像。通過與火相克並能食鐵的“不可殺伊”，可以看出祖先想阻止火災的意圖。 隨著歲月的流逝，過去象征高度威勢的動物也被重新解釋。例如，在亞洲，龍象征著國王，而四神之一的青龍被看作是保護死者的存在。但近來，在大眾文化中，龍有時被描寫為已失去力量的無能為力的存在。日本導演宮崎駿（80歲）製作的動畫片《千與千尋》中的“小白”，雖然是守護河流的白龍，卻被刻畫成受魔女“雨婆婆”支配的生物。 企劃《動物王國》的韓國文化遺產財團宣傳科長金泰榮說：“動物所具有的意義雖然隨著時代而變化，但無論是過去還是現在，動物都是作為‘象征’被使用的”，“希望通過動物能讓大眾更容易接觸到文化遺產。”

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