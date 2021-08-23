阿富汗總統逃跑，其弟弟卻向塔利班“宣誓效忠”. August. 23, 2021 07:30. by 李恩澤 nabi@donga.com. 阿富汗武裝組織塔利班15日控製首都喀布爾，阿富汗總統加尼（72歲）當天立即籌集巨額現金並逃往海外，其弟弟、企業家哈什馬特（61歲）則帶著笑容與塔利班領導人握手，這一視頻21日被公開。哈什瑪特通過社交媒體連日袒護塔利班等，國民對加尼兄弟的公憤正在達到高潮。 塔利班21日公開了哈什馬特和塔利班軍事組織首領哈卡尼等塔利班幹部聚會的視頻。哈什馬特和哈卡尼等人手拉著手親切地擺著姿勢拍照留念。一名塔利班幹部親吻了哈什瑪特的額頭，另一名拿著槍的幹部還鼓勵似地拍了拍哈什瑪特的肩膀。塔利班方面表示：“哈什瑪特在哈卡尼面前宣誓效忠。” 哈什馬特是負責房地產、建設、運輸等業務的民間企業加尼集團的總裁。在阿聯酋迪拜也設有分公司。目前逗留在迪拜附近阿布紮比的加尼18日狡辯說：“如果我不離開阿富汗，可能會發生更大的流血事件。”哈什馬特21日接受半島電視臺采訪時維護加尼稱：“應該承認喀布爾的新秩序。如果哥哥沒有逃跑，情況會更糟。” 哈什瑪特在21日和22日分別上傳了“塔利班有能力負責治安”“應該接受塔利班”等內容的推特文章。阿富汗國民紛紛留言抨擊稱，“詛咒加尼的家裏”“塔利班應該先處決他們”等，表現出憤怒之情。

한국어