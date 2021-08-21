友利銀行也暫停全租資金貸款，銀行業貸款中斷多米諾骨牌效應顯現. August. 21, 2021 07:23. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 繼NH農協銀行之後，友利銀行等銀行也決定暫時中斷全租(全額租房)資金貸款等。金融當局爲控制超過1700萬億韓元的家庭負債增加趨勢，勒緊貸款限制的缰繩，商業銀行和第二金融圈的連鎖貸款中斷多米諾骨牌效應(Domino Effect)正在顯現。 20日，據金融界透露，友利銀行決定到9月末爲止暫時中斷全租資金貸款。友利銀行相關人士表示：“按照季度來管理貸款額度，現在第三季度(7~9月)的額度已經耗盡”，“如果取消現有貸款，出現余力的話，就可以采取限制性措施。”SC第一銀行從18日開始暫停了房地産擔保貸款“第一家庭貸款”中以新余額爲准的COFIX(融資費用指數)聯動商品的銷售。網絡專門銀行“Kakao Bank”也根據當局的勸告，正在討論將個人信用貸款限度限制在年薪水平的方案。第二金融圈的農協也計劃從下周開始中斷部分貸款商品的銷售，並中斷公寓集體貸款。此前，NH農協銀行決定到11月末爲止，中斷新住宅擔保貸款和全租資金貸款等。

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