每隔30分鍾就會變老1年的海邊…被關進“時間監獄”的人們. August. 19, 2021 07:51. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 有隱藏的寶石般的海灘。與“一半是人，一半是水”的休假季節的其他海邊不同，這裏人迹罕至。再加上得天獨厚的自然景觀，真是人間樂園。雖然出場人物似乎各有顧慮，但抵達海邊的瞬間，卻想到要度過最棒的休假而興奮不已。 但是這個樂園瞬間變成了地獄。在這裏每過半小時就等于老了1年，時間以不可控制的速度流逝。6歲男孩特倫特轉瞬之間長大成人。開闊的海灘上無處可逃。這是18日上映的驚悚電影《老去(OLD)》的故事。 《老去》是以善于制造獨創故事情節而聞名的反轉大師M•奈特•沙馬蘭導演的新作。知道時間超高速流逝的事實的人們陷入了恐懼之中。原本美麗的奇岩絕壁和大海將變成孤立他們的“自然監獄”。爲了逃脫而掙紮的人面臨被卷進像房子一樣大的海浪等死亡威脅 該片改編自2011年出版的圖像小說(Graphic Novel)《沙堡》，讓人産生了“觀衆的時間”果然走得很快的投入感。是誰以什麽理由將他們關在海邊呢？度假村職員爲什麽只向他們介紹這個海邊呢？追著不斷的好奇心，不知什麽時候片尾字幕(Ending Credit)就上來了。由作曲家特雷弗•格雷基斯創作的電影音樂，通過有意的不諧和音提高觀衆的緊張感，使觀衆的投入感倍增。 雖然快速流逝的時間是恐怖的，但恰恰相反，也表現出了“時間是最好的良藥"”這一點。成爲老人的人物認識到年輕時期的矛盾其實並不算什麽。隨著年老眼花缭亂，丈夫開始更加仔細地看妻子；而妻子的耳朵也越來越失聰，更加傾聽丈夫的話。雖然是驚悚片，但其中也包含著對人生和時間的思考。 電影中的海邊是多米尼加共和國的“埃爾巴耶海灘(Playa El Valle)”。雖然是恐怖的海灘，但讓因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而被困在國內的觀衆體會到去了一趟美麗海邊的感覺。只是電影後半部，飾演反面角色的演員們爲了自己的行爲合理化而說出的台詞過于直接，這一點令人遺憾。 電影中也有與新冠病毒吞噬全世界的現狀相吻合的部分。影片上月率先在北美地區上映，榮登票房榜榜首。12歲以下禁止觀看。

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