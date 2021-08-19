天安停車場發生100億韓元火災保險事故，光奔馳車就多達百輛. August. 19, 2021 07:52. by 申誌煥記者 jhshin93@donga.com. 據悉，在忠清南道天安市的商住兩用公寓地下停車場發生的出差洗車車輛火災，導致包括100多輛梅塞德斯-奔馳在內的170多輛高價進口車受損。保險業界擔心，此次事故的損失額將超過100億韓元。 據保險業界18日透露，天安市西北區佛堂洞的商住兩用公寓地下停車場11日發生出差洗車車輛火災事故，三星、現代海上、DB財產保險、KB財產保險等4個損害保險公司受理的汽車保險損失達到470多臺車輛。被完全燒毀的車輛就達34輛。 特別是，在受損車輛中，約有36%、即170多輛是進口車。其中包括100多輛奔馳車。由於事故發生地點是高收入者聚居的新建公寓，出現多起高價車輛受損情況。 因此，保險公司等要承擔的損失額比當初的預想還要多。據保險業界預測，如果車輛受損再加上公寓設施受損等，損失額將超過100億韓元。但是，被推定為火災原因的出差洗車車所加入的車險的實物限度是1億韓元，因此很難用這些保險金來賠償全部損失。損害保險業界的相關人士表示：“根據是否加入本車損害特約，受害車主或保險公司應該負擔修理費，最後再向洗車企業等要求賠償，”“損失額本來就大，因此預計很難得到賠償。”

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