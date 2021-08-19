諾貝爾和平獎獲得者馬拉拉：“恐怖變成現實……幫助阿富汗女性的時間已所剩無多”. August. 19, 2021 07:53. by 兪載東 jarrett@donga.com. 遭遇塔利班槍擊後奇跡般地幸存的諾貝爾和平獎最年輕獲得者馬拉拉·優素福·紮伊（24歲）表示：“阿富汗女性的恐懼是現實。”“幫助她們的時間已經所剩無多。” 紮伊17日在《紐約時報》發表了題為《我為阿富汗的姐妹們擔憂》的文章。她寫道；“在過去20年裏，數百萬女性接受了教育，但對她們承諾的未來正在消失。”“塔利班重新掌握政權，我和其他很多女性一樣，擔心阿富汗的姐妹們。” 她回憶起2007年在故鄉巴基斯坦把書藏在衣服裏、在恐懼中顫抖著上學的時候。她說：“我十五歲的時候，塔利班以主張上學權利為由想要殺害我。我去年大學畢業後，經在步入職業生涯。無法想象回到由持槍男人規定的生活。” 她在2012年放學路上被塔利班武裝人員槍擊倒地，在英國接受治療後才好不容易恢復。此後，她不屈服於塔利班的殺害威脅，為伸張阿富汗女性兒童的權利和擴大教育機會而做出努力，得到認可後於2014年以17歲的年齡獲得諾貝爾和平獎。 紮伊去年畢業於英國牛津大學，她說：“阿富汗女性和少女們陷入了也許不能像我以前那樣聽課和讀書的絕望。”她表示：“一些塔利班人表示不會否認女性的教育權和工作權，但從塔利班曾殘酷壓迫女性的歷史來看，阿富汗女性的恐懼是現實”，“女性早就聽說了在大學和職場裏自己被拒絕的故事。” 她呼籲其他國家援助阿富汗人民。她主張：“中國、伊朗、巴基斯坦等鄰國應該向難民敞開大門，允許難民兒童到學校註冊。”“塔利班也應該保障女性學習數學和科學的權利，以及上大學和選擇工作的權利。”她在文中章最後寫道：“我們必須傾聽阿富汗女性的聲音。我們沒有時間浪費了。”

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