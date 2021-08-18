送走梅西緩解壓力的巴塞羅那，金庫也見底了. August. 18, 2021 07:28. by 兪載泳 elegant@donga.com. 只要是擅長踢球的球員，就會夢想成爲西班牙豪門球隊FC巴塞羅那隊的一員。但是現在巴塞羅那俱樂部卻面臨著稍有不慎就會停止球隊運營的危機。 巴塞羅那俱樂部主席霍安•拉波爾塔(59歲)17日在西班牙巴塞羅那坎諾普舉行的官方新聞發布會上，介紹了球隊不得不讓“足球天才”裏奧內爾•梅西(34歲)轉會到法國巴黎聖日耳曼隊(PSG)的情況。據此，球隊的債務包括基本負債、球員工資拖欠金額等在內，達到13.5億歐元(約1.87萬億韓元)。今年3月就任的拉波爾塔主席在闡述球隊令人震驚的財政狀況時猛烈抨擊道，“前主席約瑟夫•巴托梅烏留下了可怕的遺産。” 據拉波爾塔主席透露，球隊淨資産爲-4.51億歐元(約6250億韓元)，無法正常支付主力球員的年薪。由于球員身價高，年薪總額超過了球隊的收入，相比收入，年薪高達103%。梅西雖然同意削減50%的年薪，但無力控制。拉波爾塔提高嗓門表示：“與競爭球隊相比，球員們的身價高出20~30%。我擔任俱樂部主席後做的第一件事是給球員們發放工資，爲此貸款了8000萬歐元(約1110億韓元)。前任主席團滿是謊言。” 巴塞羅那包括傑拉德•皮克在內，塞爾吉奧•布斯克茨、塞爾吉•羅伯托、喬治•阿爾巴等主力球星也全部同意削減年薪，迎來了本賽季。與聯賽主要競爭對手皇家馬德裏隊展開天文數字般的引援競爭，曾號令世界的巴塞羅那隊的黃金時代很有可能徹底結束。通過對青年隊的投資培養球員的系統，有望實現體質改善。

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