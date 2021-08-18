“美國不會為沒有國家利益、沒有打仗意誌的國家打一場戰爭”. August. 18, 2021 07:28. . 在阿富汗伊斯蘭叛軍塔利班控製首都喀布爾以後，出現了逃離喀布爾的大混亂局面，但美國總統拜登16日堅決表示：“我不後悔結束阿富汗戰爭的決定。”他強調：“美國（在阿富汗）的任務不是建立國家，而是防止恐怖襲擊。”“我們不會再重復繼續徘徊在沒有國家利益的戰爭中的失誤。” 雖然共和黨人、前任總統特朗普已經明確“本國優先主義”，但宣稱“美國回來了”的民主黨人總統拜登也公開表示，不會再有不顧國家利益、發揮世界警察作用的事情。從這一點上看，無論是共和黨還是民主黨，都不願回到不惜蒙受本國損失也不惜介入的冷戰時代的美國。 美軍撤出阿富汗，也只是拜登政府將去年2月特朗普在任時期美國和塔利班達成的協議付諸實施而已。有批評說，拜登總統要對喀布爾發生的混亂負責，但無論是共和黨還是民主黨，很少有人批評美軍撤軍。批評聲音主要是，美國在撤離過程中承諾會保障阿富汗居民的安全，卻沒能遵守這一承諾，從而失去了阿富汗居民和國際社會的信任。 拜登表示：“花超過1萬億美元的錢去培訓、武裝了30萬名阿富汗政府軍，塔利班武裝沒有力量，就會美軍留下來支援，也不會有何變化”，“在他們不想打的戰爭中，美軍再戰鬥、再死人，也是不行的。”這句話中充滿了深深的失望。雖然這是理所當然的話語，但在盟國聽來卻不同尋常。掌權勢力拒絕進行自我保護的軍事演習，不惜發表破壞同盟關系的言論，很難期待美國什麽時候會為了這樣的國家替他們戰鬥。 解放後，韓國在與美國的同盟關系中建立並發展了國家。從歷史上來看，像冷戰時期一樣一方主要是給、另一方主要是拿的同盟關系反而是例外。同盟基本上是一種你來我往的關系。對於同盟來說，無論是在軍事上還是經濟上，不僅不能成為有投資價值的國家，反而會成為負擔的國家，隨時都有可能從同盟關系中被淘汰。我們應該從阿富汗事態中吸取這一教訓。

한국어