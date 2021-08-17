沒有“長假出行克制”，擔心再現去年“確診病例暴增6倍”的夢魇. August. 17, 2021 07:37. by 金素英記者、趙建熙記者 ksy@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情第四次流行的氣勢絲毫沒有減弱。截至16日0時，新增確診病例1556例，以周日公布爲准是最多的。從7月7日的1212例開始，連續41天出現4位數的確診患者。 問題是(猛烈的)擴散趨勢在短期內很有可能持續下去。據中央防疫對策本部當天透露，意味著一名感染者的傳播力的感染再生産指數最近一周(8~14日)爲1.1，比前一周(0.99)反而有所上升。非首都圈爲1.16，高于首都圈(1.07)。再加上受假期旺季“7末8初(7月末~8月初)”和光複節長假(14~16日)的影響，移動量增加，本周晚些時候的確診患者可能會增加。 據韓國道路公社透露，14、15日兩天，全國高速公路交通量約爲920萬輛。超過了最近4周的周末平均交通量(872萬輛)。道路公社相關人士解釋說：“雖然預想到由于長假交通量會有所增加(888萬輛)，但實際交通量比這還要多。”另外，據濟州島觀光協會透露，從長假前一天的13日到15日，來到濟州的遊客共有11.6243萬人。比上周同期(10.7936萬人)多出約8300人。 去年第二次流行也是光複節長假(8月15日~17日)成爲導火線。當時長假前一周(8~14日)確診患者平均每天51人，長假後一周(18~24日)平均每天確診307人，暴增6倍左右。第二次流行于8月27日達到高峰，當日新增確診病例441例。 專家們今年也擔心出現類似的情況。翰林大學聖心醫院呼吸內科教授鄭基錫(音)預測稱：“現在政府實際上沒有出台追加防疫措施，擴散趨勢無法遏制”，“光複節長假算是火上澆油，本周有可能出現2500例、下周出現3000例左右的確診患者。”梨花女子大學木洞醫院呼吸內科教授千恩美擔心地說：“現在的保持社交距離防疫級別是在德爾塔變異毒株擴散之前制定的，沒有太大的效果”，“如果休假結束後上班，傳播不停的話，下周可能會出現2500例左右。” 中央防疫對策本部第2部本部長權俊旭在新聞發布會上表示：“上周確診患者達到2000人以上，(現場)對遵守防疫守則的警惕性再次上升”，“以(本周)周三、四的情況等爲基礎，對今後的發展趨勢進行精密判斷。”

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