學者出身的阿洪紮達，塔利班政治宗教軍事的最高實權人物. August. 17, 2021 07:37. by 開羅=常駐記者 黃盛皓 hsh033@donga.com . 隨著阿富汗遜尼派武裝團體塔利班時隔20年重新掌權，其領導層也備受關註。 英國廣播公司15日報道，目前領導塔利班的人是伊斯蘭律法學者出身的海巴圖拉·阿洪紮達（60歲）。他出生於塔利班的根據地——南部的坎大哈，從2016年開始掌管塔利班的宗教、政治、軍事等主要決定。他是不輕易在公開場合露面的隱遁型領導人，被稱為“信徒的領袖”。據《紐約時報》報道，有一次在阿洪紮達演講時，一名男子用槍瞄準了他，令他面臨一觸即發的危機，但他卻無動於衷，泰然自若地予以應對，可見他膽大過人。雖然去年也有部分報道說他因感染新冠病毒而死亡，但是塔利班方面予以否認。 阿洪紮達下面有三名副指揮官：穆罕默德·雅各布（31歲）、阿蔔杜勒·加尼·巴拉達爾（53歲）和西拉朱丁·哈卡尼（48歲）。三人分別負責塔利班的軍事作戰、外交及對外溝通、軍需物資籌措及財政等業務。 其中最受矚目的人物是塔利班創立者穆罕默德·烏馬爾(1960∼2013)的兒子雅各布。當初，當阿洪紮達的前任穆罕默德·曼蘇爾2016年在美軍的無人機襲擊中身亡時，塔利班內部出現了推舉雅各布為新領導人的動向。據悉，當時雅各布本人以自己年紀太小且沒有戰爭經驗為由，推舉阿洪紮達為領袖。有分析認為，考慮到其父親的影響力，雅各布很有可能成為塔利班新領導人。 巴拉達爾則從去年9月起在卡塔爾多哈主導了與阿富汗政府的和平談判。據悉，他上月底在中國天津同中國外交部長王毅舉行會談時敦促中國提供支援等，談判技巧非常出色。他與烏馬爾共同創立了塔利班，還被評價為是烏馬爾最信賴的人物。他曾在2010年被阿富汗政府軍逮捕，後於2018年獲釋。 哈卡尼是塔利班下屬武裝團體“哈卡尼網絡”的首領。他是蘇聯進攻阿富汗時主導武裝鬥爭的賈拉勒丁·哈卡尼的兒子。“哈卡尼網絡”從20世紀90年代後期開始與塔利班合作，並在背後操縱了多次恐怖襲擊。哈卡尼也因涉嫌參與2008年首都喀布爾發生的酒店恐怖襲擊事件而被美國聯邦調查局通緝。當時的恐怖事件造成包括美國人在內的6人死亡，美國對他懸賞500萬美元（約58億韓元）。 塔利班的名稱在阿富汗最大的語言普什圖語中意為“學生”。蘇聯1989年撤離阿富汗後，阿富汗軍閥之間發生了激烈的內戰，烏馬爾在1994年以伊斯蘭傳統教育機構“伊斯蘭學校”的2.5萬名神學生為中心組建了塔利班。“9·11”恐怖襲擊事件的主犯本·拉登高度評價烏馬爾為“我們的領導人”。

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